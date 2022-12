Dubai Super Cup, Milan-Liverpool: ecco dove seguire il match

Il Milan oggi scenderà in campo nella Dubai Super Cup contro il Lverpool di Salah e compagni, scopriamo insieme però dove seguire il match

Redazione Il Milanista

Il Milan affronterà oggi la seconda amichevole della Dubai Super Cup. Oggi andrà in scena il match contro il Liverpool di Salah e compagni, che inizierà alle 16.30 ora italiana. Sarà un match dal sapore di Champions League, dato che di fronte a se il Milan se la dovrà vedere con una delle big attuali del calcio. L'obiettivo ovviamente sarà quello di sperimentare e prendere ritmo in vista del rientro in campionato fissato per il 4 gennaio 2023, quando i rossoneri voleranno in trasferta contro la Salernitana di Davide Nicola.

La squadra di Stefano Pioli scenderà in campo senza i giocatori ancora impegnati ai Mondiali, ed a tutti coloro che sono fermi ai box. Di seguito scopriamo tutti i modi per seguire l'incontro in diretta.

La sfida Liverpool-Milan, però, può essere seguita in diretta streaming on line su internet in varie modalità su DAZN. Ci si può collegare al sito web ufficiale della piattaforma anche da personal computer, notebook, e da dispositivi mobili (smartphone e tablet, tanto con sistema operativo iOS quanto con sistema operativo Android). Sui medesimi device si può scaricare l'app di DAZN ed usufruire da lì della visione della partita.