Milan-Lecce: rivediamo i numeri del match di San Siro vinto dai rossoneri

“Sulla vittoria, sulla squadra, su Leão . Diversi e positivi i numeri dopo Milan-Lecce 2-0. A San Siro i rossoneri non hanno sbagliato, iniziando al meglio questo fondamentale finale di campionato dopo la qualificazione in Semifinale di Champions League . Ecco le cifre a nostro favore appena archiviata la 31ª giornata”.

“ 1- Il Milan ha vinto sei delle dieci gare di campionato dopo un turno di Champions League in questa stagione (2N, 2P).

2- I rossoneri hanno mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime quattro partite di Serie A, tanti clean sheet quanti quelli ottenuti nelle tredici precedenti.

3- Il Milan ha realizzato quattro gol su calcio d'angolo in questa Serie A, tutti in match casalinghi”.

“ 4- Rafael Leão ha stabilito il suo record di gol in una singola stagione di Serie A (12), superando le undici reti realizzate nello scorso campionato. Il portoghese ha segnato la sua quarta doppietta in Serie A, la prima a San Siro da settembre 2022 (contro l'Inter).

5- Rafael Leão è il secondo portoghese a realizzare più di dieci reti per due stagioni consecutive in Serie A dopo Cristiano Ronaldo (21 nel 2018/19, 31 nel 2019/20 e 29 nel 2020/21).

6- Secondo gol di testa per Rafael Leão in Serie A, anche il primo era arrivato contro il il Lecce a giugno 2020. Proprio i salentini è la squadra contro la quale il portoghese ha realizzato più gol in Serie A (quattro).