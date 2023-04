Botta e risposta Spalletti-Di Canio: il mister accusa Leao

Il Napoli di Luciano Spalletti esce sconfitto da San Siro nell'andata dei quarti di finale di Champions League, con il risultato di 1-0, timbrato da Ismael Bennacer. Gli azzurri sono rimasti in dieci uomini per il doppio giallo ai danni di Zambo Anguissa . Inoltre nel match di ritorno al Maradona mancherà anche lo squalificato Kim , ammonito per proteste.

Il tecnico dei partenopei Luciano Spalletti non è sembrato molto felice della direzione arbitrale di Kovacs. In particolare della gestione dei cartellini, come ammesso ai microfoni di Sky Sport. E’ partito il botta e risposta tra lui e Paolo Di Canio.

Spalletti non ci sta ed ha replicato così: “Tu che mi parli di gesti eclatanti di Kim dimmi della bandierina rotta da Leao, andiamo ad insegnare ai bambini in giro per il mondo che se giochi a calcio puoi spaccare la bandierina. Non commento le decisioni dell’arbitro, ma so che Krunic meritava il giallo per un fallo più grave di quello di Anguissa”. Non certo sereno dunque il post-partita del mister del Napoli.