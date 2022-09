Rafael Leao piace sempre al Chelsea: rinnovo ancora in stand-by

Il futuro di Rafael Leao resta uno dei grandi punti interrogativi in casa Milan. Il lusitano è il faro della squadra di Pioli, e su questo non ci piove, ma con il contratto in scadenza nel 2024 e i tanti club pronti a fare follie per lui i rossoneri devono muoversi. Per un rinnovo del contratto? Questa è la speranza di tutti gli addetti ai lavori a Milanello. Ora con la nuova proprietà di Gerry Cardinale, i rossoneri potrebbero fare uno strappo alla regola e concedere al nativo di Almada un ingaggio top. Cifre che potrebbero sfiorare i 7 milioni a stagione, come richiesto dal suo agente Jorge Mendes. Al momento il Diavolo si è fermato a 4,5. Ma tutto dipenderà dalla volontà del nuovo numero uno del Milan.