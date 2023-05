Milan-Lazio sold out, ma senza tifosi laziali? La situazione

Alle 15 è in programma la sfida tra Milan e Lazio. Chi rischia di non arrivare in tempo sono i tifosi laziali, a causa dei treni bloccati

Redazione Il Milanista

Oggi pomeriggio è in programma a San Siro il big match tra Milan e Lazio, valido per la 34esima giornata di Serie A. Questa partita non sarà come le altre, ma soprattutto per i rossoneri ha un valore importante in vista della prossima Champions League. I Diavoli devono necessariamente vincere oggi per restare in lotta per i primi quattro posti, trovandosi attualmente in sesta posizione con 58 punti.

A San Siro è atteso un vero bagno di folla per gli uomini di Pioli, che tra quattro giorni saranno chiamati a scendere in campo contro l’Inter per l’andata della Semifinale di Champions League. Al Meazza sono attesi circa 72 mila spettatori, ennesimo sold out stagionale.

Chi rischia di non arrivare in tempo per il calcio d’inizio sono i tifosi laziali. Questa mattina ci sono stati dei ritardi su diverse linee sulle quali viaggiavano i supporter della Lazio, a causa di alcuni malfunzionamenti. Al momento centinaia di tifosi sono bloccati, con la situazione che difficilmente si potrà risolvere in tempo per il calcio d’inizio di Milan-Lazio. Oltre alla linea, anche il treno partito da Roma Tiburtina e ora fermo a Firenze sembra essersi rotto. Seguono aggiornamenti.

-Aggiornamento 11:10: Come si legge dal sito di trenitalia.com "La circolazione è rallentata per un guasto alla linea elettrica tra Roma Tiburtina e Settebagni. Richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria. I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti".