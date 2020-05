Milan, la posizione sul protocollo proposto da CTS e FIGC

Milan, la posizione sul protocollo

MILANO – Come riportato da La Gazzetta dello Sport, "anche il Milan nota qualche criticità nel protocollo, sebbene non prenda una posizione netta contro ciò che è stato approvato dalla Figc. Il club rossonero spera comunque di convincere il Comitato tecnico scientifico del Governo a rendere il protocollo più conforme alle esigenze specifiche per un corretto allenamento in totale sicurezza che renda i giocatori pronti a riprendere l'attività".