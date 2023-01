Milan, Krunic dal 1′ minuto contro il Sassuolo?: Pioli fa chiarezza

Il Milan scenderà in campo domani nel lunch match della 20esima giornata di Serie A. Dal primo minuto potrebbe partire Rade Krunic...

Il Milan scenderà in campo domani nel lunch match della 20esima giornata di Serie A. Sarà una gara fondamentale che dirà tanto sulle condizioni dei rossoneri e sul loro spirito di rivalsa. E' giunta l'ora di ripartire. Azzerare tutti gli errori commessi e rialzare la testa, per non vanificare il percorso intrapreso dal mister e giocatori.