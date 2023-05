Milan, duello tutto italiano per il giapponese Daichi Kamada

Il Milan è pronto a studiare i primi colpi di mercato in ottica futura. Manca ormai pochissimo alla chiusura della stagione e Massara vuole anticipare diversi club, forti sul centrocampista che attualmente milita nell' Eintracht Francoforte. Daichi Kamada è senza alcun dubbio uno dei nomi più interessanti sul fronte dei parametri zero. Sul giapponese vi è una fitta concorrenza, a partire proprio da un altro club italiano, ovvero il Napoli. L'unico nodo che frena i partenopei è l'alta richiesta di stipendio che vorrebbe percepire il calciatore, la quale oscilla tra i 4 e i 5 milioni di euro. Il tetto ingaggi imposto dal President e Aurelio De Laurentiis , infatti, è di 3,5 milioni di euro netti al massimo per giocatore e, a quanto pare, le richieste del procuratore del giapponese superano questa soglia. Il Napoli, dunque sarebbe orientato su un altro giocatore, ovvero Teun Koopmeiners , olandese dell' Atalanta , molto stimato dal Presidente dei campani.

MILAN, CHI E' KAMADA?:

Daichi Kamada ormai è una sicurezza assoluta del centrocampo dell'Eintracht e quest'anno ha messo a referto la bellezza di 15 gol e 6 assist in 44 partite tra Bundesliga, Champions League, Supercoppa Europea e Coppa di Germania. Il ragazzo classe 1996 è un trequartista che può agire anche da seconda punta. E' in grado di calciare con entrambi i piedi, ma in realtà è destro. Ha un buon fiuto del gol ed è in grado di servire benissimo i propri compagni. E' stato inoltre utilizzato spesso anche come rigorista, con ottimi risultati.