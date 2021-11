Maldini guarda al futuro: nel mirino il crack argentino

Paolo Maldini pensa al Milan del futuro: il direttore sportivo rossonero ha puntato un talento argentino che tutti vogliono

Il direttore sportivo rossonero Paolo Maldini è al lavoro per consegnare nelle mani del tecnico Stefano Pioli una squadra sempre più forte e competitiva. L'obiettivo è quello di tornare grandi in Italia e in Europa. Per farlo ci vorrà pazienza e tanto lavoro. Questi due aggettivi fanno proprio il caso dei tifosi rossoneri il primo e della squadra allenata da Stefano Pioli il secondo. Finalmente dopo 10 anni di delusioni il Milan sta tornando e le basi per dare inizio ad un vero e proprio ciclo ci sono tutte.