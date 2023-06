Milan, forte interesse per due giocatori del Chelsea: il punto

Il Milan sta mostrando di avere un forte interesse per due giocatori del Chelsea, che potrebbero vestire la maglia rossonera

Redazione Il Milanista

L’addio improvviso di Maldini e Massara ha colto alla sprovvista tutto il mondo Milan, che non si aspettava una simile scelta da parte della proprietà rossonera. L’esonero dei due dirigenti ha fatto molto scalpore e ha distolto l’attenzione da altri temi importanti, come per esempio l’inizio del calciomercato. Il Diavolo è alla ricerca di molti talenti per migliorare la formazione titolare di mister Pioli.

Tra i profili che più piacciono al Milan per rinforzare la rosa c’è anche quello di Carney Chukwuemeka del Chelsea. Il centrocampista classe 2003 è considerato uno dei migliori talenti del calcio inglese. Il Milan ha buone probabilità di chiudere in modo positivo la trattativa, magari portandolo in rossonero in prestito con diritto di riscatto.

Nel frattempo la società meneghina non ha mollato il colpo nemmeno per Ruben Loftus-Cheek. Nonostante la trattativa sia stata interrotta nel corso dei giorni scorsi, il giocatore continua a piacere alla società e sarebbe pronta a tornare in corsa.