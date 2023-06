Milan, Bennacer potrebbe saltare metà stagione: serve subito un sostituto

In casa Milan continua a far discutere l’addio improvviso di Maldini e Massara avvenuto negli scorsi giorni. La decisione è stata presa dal proprietario Gerry Cardinale ed è stata annunciata ai due dirigenti rossoneri durante l’incontro avvenuto lunedì pomeriggio. La notizia ha colto alla sprovvista non solo i tifosi meneghini, ma anche i giocatori che hanno pubblicato sui social post di addio per i due dirigenti molto amati. Nonostante ciò il Milan deve rialzarsi velocemente e pensare al prossimo mercato.

Il motivo è molto semplice ed appare evidente a tutti. Nel corso di questa stagione la formazione di Pioli ha avuto molta difficoltà in mezzo al campo dal punto di vista numerico. Per lottare su più fronti, è importante donare a mister Pioli più opzioni all’altezza per la mediana. Inoltre c’è da considerare che Ismael Bennacer non sarà a disposizione per praticamente metà anno. L’algerino ha subito un infortunio durante l’Euroderby di andata e dovrà saltare i primi tre mesi della stagione. Inoltre il giocatore potrebbe partecipare alla Coppa d’Africa di gennaio e perciò il suo ritorno in campo con i rossoneri potrebbe avvenire soltanto a partire da febbraio. Per tutte queste ragioni è importante che il Milan trovi subito delle soluzioni per il suo centrocampo.