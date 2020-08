Milan, il punto sui rapporti col UEFA: obiettivo settlement

MILANO – Il Milan torna in Europa nel 2021 e lo fa con l’obiettivo di recuperare terreno relativamente al Fair Play finanziario: gli introiti europei sono infatti fondamentali per migliorare il bilancio. Nel 2021infatti, al prossimo controllo della Uefa, il bilancio sarà in rosso ma sarà fondamentale migliorare i conti per ottenere il “settlement agreement”, ovvero quell’accordo che Nyon precedentemente negò per mancanza di garanzie dalla società rossonera.

Ma attenzione perché, proprio poco fa, è arrivata un’importantissima novità per il mercato rossonero. Il colpo si avvicina sempre di più, arriva l’annuncio: “Accordo raggiunto, c’è il sì!” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live