Milan: si attende il rientro di Ibrahimovic: la possibile data…

In questo periodo molto complicato in casa Milan, mister Pioli si affida ai suoi fedelissimi e magari anche al rientro di Ibrahimovic...

Redazione Il Milanista

In questo periodo molto complicato in casa Milan, mister Pioli si affida ai suoi fedelissimi. Theo Hernandez, Tonali, Leao e Giroud sono in particolare gli uomini su cui vengono riposte maggiori aspettative, i quali in questo momento possono prendere in mano una situazione non del tutto rosa e fiori.

A breve però mister Pioli potrà contare anche su un altro leader presente nel Milan, un personaggio che già in passato con il suo ritorno a Milanello fu decisivo per la svolta della squadra rossonera. Si tratta ovviamente di Zlatan Ibrahimovic, campione carismatico dei diavoli.

Come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, il totem svedese è finalmente prossimo al rientro in gruppo. L’attaccante tornerà a disposizione di mister Pioli e potrà finalmente far parte della squadra, dopo un periodo di 7 mesi ai box a causa dell' intervento al ginocchio.

Già in vista di Milan-Torino, gara prevista per venerdì prossimo alle ore 20:45, Zlatan potrebbe tornare tra i convocati e dunque far vivere una gioia ai tifosi rossoneri, che attendono da mesi il rientro di Zlatan in campo. Difficilmente il suo nome farà parte della griglia di partenza del match, ma sarà un’alternativa di lusso in attacco, pronto a dare una mano per 15-30 minuti.