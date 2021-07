Milan, Giroud saluta il Chelsea: “Con voi ho vissuto momenti speciali”

Il francese, impegnato con Euro2020, potrà fare ancora qualche giorno di vacanza: si unirà al gruppo milanista a partire dal 26 luglio

Tutto fatto: Oliver Giroud sarà presto un nuovo giocatore del Milan. Il francese ha già sostenuto le visite mediche ed ha incontrato la società; l'ambiente è stato travolto dall'entusiasmo per l'accordo trovato: manca solo l'annuncio sui canali ufficiali dei rossoneri.

Maldini ha già parlato in suo favore e il campione del mondo ha anche salutato i tifosi che si sono presentati fuori dal suo Hotel. Sembra tutto pronto per il grande annuncio, tanto che è arrivato anche l'addio ai Blues della punta sui suoi canali social personali.

Le parole del nuovo attaccante del Mian

Il campione del mondo arriverà per dare man forte a Zlatan Ibra, dandogli il cambio per sostenere l'attacco. Quello che tutti si augurano è che un uomo del suo spessore e della sua esperienza porti ad una squadra di giovani quella determinazione e quella calma, che aiutano a vincere. Giroud, in campionato e in Champions, dovrà fungere da catalizzatore di energie e guida per i più inesperti.

Olivier Giroud

Il saluto dell'attaccante al suo Chelsea con un post su Twitter: "Inizio un nuovo percorso col cuore leggero e felice. A tutti i blues, ai miei compagni di squadra, a tutti i miei allenatori, a tutto il club, un grande ringraziamento per questi momenti speciali. Inizio un nuovo percorso col cuore leggero e felice. Le nostre vittorie in FA Cup, Europa League e Champions League sono state magnifiche".

Il francese chiude definitivamente la sua esperienza a Stamford Bridge, dopo tre anni e mezzo, nei quali ha segnato 39 reti in 119 partite. Il 34enne, che ha militato anche per Montpellier e Arsenal, è pronto per iniziare una nuova esperienza al Milan.

Countdown verso il primo allenamento

Per l'annuncio c'è ancora tempo. Perché prima di vedere Olivier Giroud allenarsi in maglia rossonera bisognerà aspettare ancora qualche giorno; come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, il francese, impegnato fino a qualche giorno fa con la Francia all'Europeo, potrà infatti sfruttare ancora qualche giorno di vacanza con la famiglia e si aggregherà poi al gruppo milanista a partire dal 26 luglio.