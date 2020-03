Milan – Genoa, Begovic vicino al debutto al Meazza

Malgrado siano passati diversi giorni dal 22 febbraio, data in cui a causa di uno scontro con l’attaccante dei viola Chiesa ha accusato una distorsione alla caviglia sinistra, Gigio Donnarumma non sarebbe ancora tornato al 100%. Come nei giorni scorsi, anche questo giovedì, a Milanello, il portiere campano ha dovuto seguire un allenamento personalizzato, di conseguenza, con ogni probabilità, domenica 8 marzo nella sfida contro il Genoa a difendere la porta del Milan ci sarà sin dal primo minuto Asmir Begovic.

Il bosniaco aveva fatto il suo debutto proprio contro la Fiorentina per sostituire il collega costretto ad abbandonare il campo.