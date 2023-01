I risultati del weekend per le formazioni giovanili rossonere

Sul sito ufficiale del Milan è presente un comunicato ufficiale in merito ai risultati del weekend: “Il Settore Giovanile rossonero si è aggiudicato il triplo confronto casalingo contro l'Hellas Verona. Nella giornata di sabato, prova di forza convincente dell'Under 15 di Bertuzzo - 7-1 il risultato finale - e successo di misura per l'Under 16, che ha certificato così la propria leadership in testa alla classifica. Si è dovuta accontentare del pari, invece, la Primavera di Mister Abate (1-1) nonostante un'ottima prova. Passo falso dell'Under 18 nella domenica rossonera, che al ritorno in campo dopo la lunga sosta ha ceduto di misura alla SPAL al PUMA House of Football. Nella stessa giornata, soddisfazioni e punti importanti per Primavera Femminile e Under 17, rispettivamente sui campi di Fiorentina e SPAL”.