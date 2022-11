Milan Femminile oggi in campo contro la Viola: match preview

Il Milan Femminile scenderà oggi in campo alle 14:30 per affrontare la Fiorentina, nella prima partita del girone di ritorno

Oggi il Milan Femminile scenderà in campo per la decima giornata di campionato contro la Fiorentina. La sfida è in programma alle 14:30 allo stadio Comunale Torrini di Sesto Fiorentino. Le rossonere hanno voglia di riscatto, dopo aver pareggiato l’ultima sfida del girone d’andata contro il Como. Ora il girone di ritorno offre subito l’occasione alle ragazze di Ganz di riscattarsi e ottenere i tre punti. Le Diavole infatti non sono riuscite a replicare la partita perfetta fatta contro la Juventus e nelle ultime due gare hanno collezionato soltanto un punto contro squadre di bassa classifica.