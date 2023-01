Il Milan Femminile strapazza la Lazio in Coppa Italia: il tabellino della gara

Gran prestazione per le ragazze del Milan Femminile che nella giornata di ieri hanno vinto con la Lazio per 7-0

“Missione compiuta per il Milan femminile, che batte in trasferta la Lazio e si qualifica per i Quarti di finale di Coppa Italia. A Formello, nel primo match ufficiale del nuovo anno, la squadra di Maurizio Ganz si impone sulla capolista della Serie B per 7-0 chiudendo il match già nella prima mezzora di gioco, con quattro gol - a segno Fusetti, Soffia, Thomas e Piemonte - tra il 12' e il 32'. Nel secondo tempo le reti di Thrige, Bergamaschi e Kamila Dubcová hanno fissato il punteggio finale di un pomeriggio che va in archivio con sette marcatrici differenti e un primo obiettivo stagionale centrato con autorità e personalità”.