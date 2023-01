Milan Femminile, ufficiale l’arrivo di Aniek Nouwen dal Chelsea

AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive di Aniek Nouwen dal Chelsea FC. La calciatrice olandese, nata nel 1999 e di ruolo difensore, ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2023 e indosserà la maglia numero 5. Colpo in entrata per le il Milan Femminile, che vorrà rafforzare la squadra per poter risalire il prima possibile in classifica e magari raggiungere gli obiettivi stagionali. Aniek Nouwen ha collezionato con il Chelsea 17 presenze, dove è riuscita a siglare anche una rete. Con la maglia invece delle olandesi del PSV, è scesa in campo la bellezza di 101 volte.