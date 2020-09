Milan Femminile, 3-1 al Pink Bari e terza vittoria su tre in campionato

Milan Femminile, 3-1 al Pink Bari

MILANO – (fonte: acmilan.com) Tre su tre: tre partite di campionato e tre vittorie per le rossonere di Maurizio Ganz, che al Vismara regolano senza grosse difficoltà il Pink Bari. Tre anche i gol segnati dal Milan nel 3-1 finale: apre Giacinti, raddoppia Dowie e chiude ancora Giacinti. La coppia d’attacco, ormai, è sempre più collaudata, specialmente dopo che capitan Valentina è riuscita a trovare le sue prime due reti stagionali. Sale invece a 3 il conto dei gol di Natasha, prolifica e costantemente nel vivo del gioco, come dimostrato dall’assist servito a Giacinti per il 3-0. Menzione meritata anche per Christy Grimshaw, protagonista dei passaggi vincenti delle prime due marcature. Ora la sosta per dare spazio alle nazionali: il campionato tornerà a ottobre con il big match contro la Juventus, a cui le rossonere arriveranno a punteggio pieno.

IL TABELLINO

MILAN-PINK BARI 3-1

Milan (4-3-1-2): Korenčiová; Bergamaschi, Agard, Fusetti, Tucceri Cimini (43’st Vitale); Čonč, Rask (16’st Rizza), Mauri; Grimshaw (25’st Kuliš); Giacinti, Dowie. A disp.: Piazza; Morleo, Spinelli, Nano, Premoli, Tamborini. All.: Ganz.

Pink Bari (4-4-2): Myllyoja; Marrone (26’st Manno), Lea, Soro, Capitanelli; Novellino, Silvioni (26’st Fiore), Ketis, Helmvall; Ceci (1’st Carravetta), Strisciuglio (1’st Sule). A disp.: Di Fronzo; Mascia, Di Bari, Larenza, Buonamassa. All.: Mitola.

Arbitro: Kumara di Verona.

Gol: 2′ Giacinti (M), 24′ Dowie (M), 13’st Giacinti (M), 32’st Soro (B).

Ammoniti: 31′ Rask (M), 8’st Lea (B), 36’st Soro (B).