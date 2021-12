Milan, Ravanelli: “Ibrahimovic è un giocatore straordinario”

Alla vigilia di Milan-Napoli, l'ex calciatore Fabrizio Ravanelli è intervenuto a Sky Sport 24 e ha parlato di Zlatan Ibrahimovic.

Il big match della 18a giornata di Serie A vedrà opporsi Milan e Napoli. La gara andrà in scena domenica sera alle 20:45 a San Siro . Protagonista della sfida sarà sicuramente Zlatan Ibrahimovic , che partirà ancora una volta dal primo minuto. Lo svedese ha regalato un punto ai rossoneri nella sfida di Udine, grazie al suo meraviglioso gol in mezza rovesciata nei minuti di recupero. Grande gesto atletico, 40 anni e non sentirli. Intervenuto ai microfoni di "Sky Sport 24", l'ex giocatore Fabrizio Ravanelli ha detto la sua su Ibra.

E pensare che la partita di domenica Ibra avrebbe potuta giocarla con la maglia azzurra. Infatti, in passato, ha raccontato che era tutto pronto per il suo trasferimento al Napoli. Ma nel momento in cui De Laurentiis mando via Ancelotti, lo svedese cambiò idea. Il gigante di Malmoe, in questa stagione, non è mai riuscito a segnare per due partite consecutive. Sarà questa la volta buona per interrompere la maledizione?