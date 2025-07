Milan, Estupinian interessa sempre ma la trattativa non è facile

Vediamo le ultime da Casa Milan per quanto riguarda i rossoneri. Tra campo e trattative estive di mercato...

In casa Milan si guarda con attenzione al mercato per rinforzare la rosa da mettere a disposizione del prossimo allenatore rossonero in vista di questa stagione che vedrà il diavolo impegnato su un unico fronte con impegni ben dilatati.

Il Milan ci prova per Pervis Estupinan

Secondo le ultime indiscrezioni Pervis Estupinan è sempre nei pensieri della società rossonera in vista della prossima stagione. La trattativa non è e non sarà facile da portare a termine, ma il colombiano è sempre una delle prime scelte di Max Allegri per la sua difesa. Il Brighton ha fissato il prezzo a 15 milioni.