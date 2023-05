Milan, summit con gli agenti del centravanti: il nuovo nome dall’Eredivisie

IlMilan di Stefano Pioli inizia a programmare la prossima sessione di mercato, con l'obiettivo di incassare il "sì" di diversi calciatori, prima dell'inserimento di club fortissimi a livello economico. La dirigenza rossonera è a lavoro per sfoltire al meglio il proprio gruppo, lasciando partire tutti quei giocatori che non hanno performato al meglio e percepiscono uno stipendio importante. La priorità del Milan ad oggi è un centravanti. Zlatan Ibrahimovic con molta probabilità a fine stagione saluterà Milano. Stesso discorso per Divock Origi, che da quando è sbarcato nella capitale Lombarda non ha mai convinto in pieno l'ambiente. Anche Ante Rebic è alla ricerca di nuovi lidi e difronte ad un'offerta di 5-6 milioni di euro potrebbe dire addio. Gli attaccanti che sono stati accostati al club rossonero sono diversi, ma nelle ultime ore si parla con più insistenza di un nuovo profilo.