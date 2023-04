Milan-Empoli 0-0, il commento: rossoneri poco incisivi, pagato il turnover

Inizio energico del Milan che arriva subito sul fondo con Calabria, che calibra male il cross. I rossoneri hanno il controllo del possesso cercando varchi per far male. Al 12' doppia occasione per i rossoneri: Rebic parte in posizione regolare ma il suo tiro viene fermato da Perisan, che poi si ripete poco dopo su Theo Hernandez. Opportunità non sfruttata anche per l'Empoli, con Caputo che non aggancia a tu per tu con Maignan. Il Milan continua fare la partita ma la squadra ospite è ordinata a fa densità, arginando la pressione. al 33' ci prova Pobega dalla distanza, ma spara alto. Al 38' bravo Tonali a penetrare in area e tentare il tiro a giro, che però è debole e viene bloccato da Perisan. Ultimo sussulto del primo tempo un tiro fuori misura di Rebic che non riesce a centrare lo specchio dopo essersi defilato.

La cronaca del secondo tempo

Nel secondo tempo il Milan prova a riprendere la pressione. Al 49' ci prova Pobega dalla distanza e il tiro finisce a lato dopo una deviazione. Sale la pressione dei rossoneri, che guadagnano tre angoli in due minuti, senza trovare il gol, anche con un'occasione in mischia per Rebic. Poco dopo altro tiro dalla distanza di Saelemaekers deviato nuovamente in angolo. Milan in continua pressione: al 57' Origi liscia dopo un errore della difesa. Subito dopo viene assegnato un rigore per fallo di mano di Ebuehi, ma il direttore di gara poi lo toglie dopo l'on field review. Pioli si gioca le carte Diaz e Florenzi per Bennacer e Calabria. Al 69' nuova occasione mancata per Origi, che non arriva su un bel cross di Florenzi. Pioli allora mette dentro Leao e Giroud per Rebic e Origi. Al 76' il Milan sfiora il vantaggio: cross di Leao deviato, la palla arriva a Florenzi che di prima intenzione colpisce il palo. All'82' grande azione di Saelemaekers che entra in area e tira: conclusione deviata che arriva a Giroud, con una miracolosa chiusura di Perisan e De Winter. Pioli prova l'ultima carta: De Ketelaere per Saelemaekers. Subito dopo nuova occasione rossonera, con Pobega che mette alto di testa. Altra occasione al minuto 86: Giroud trova di tacco Diaz che tira e trova la risposta di Perisan. A un minuto dal 90' il Milan la sblocca con Giroud, ma dopo un rapido check il gol è annullato per tocco di braccio. Grande pressione rossonera nei 7 di recupero, con Leao incontenibile. L'ultima chance è per Thiaw, che di testa mette alto. Triplice fischio di Marcenaro: passo indietro per il Milan, bloccato sul pareggio da un Empoli molto organizzato.