Domani sera Milan-Empoli: come arrivano le due formazioni

Il focus: "Il trionfo in casa del Napoli nell'ultima giornata di Serie A ha aperto in maniera importante il mese di aprile del Milan, crocevia fondamentale della stagione. Con l'andata dei Quarti di finale di Champions League in vista per la prima volta dalla stagione 2011/12 ancora contro la squadra di Spalletti, i rossoneri devono continuare il proprio percorso in campionato ospitando l'Empoli di Zanetti , reduce dal ritorno al successo nell'ultimo turno di campionato, nell'anticipo della 29ª giornata. Milan ed Empoli sono divise da 20 punti in classifica, ma nella gara d'andata i rossoneri ebbero la meglio solamente nel recupero con i gol di Ballo-Touré e Leão .

La sfida di San Siro si giocherà di venerdì, come il 22 febbraio 2019 (3-0 per i padroni di casa), slot in cui il Milan ha perso solo due volte in 23 precedenti con la percentuale di sconfitte (9%) più bassa tra tutte le squadre con almeno tre partite in questo giorno della settimana. Le insidie, però, non mancheranno per la formazione di Pioli, che è stata sconfitta in due delle ultime tre gare giocate prima dell'impegno in Champions League e affronterà l'Empoli reduce da tre ko di fila in trasferta, ma che non ha mai infilato una striscia più lunga in stagione. Il Diavolo che corre in difesa del terzo posto e con il secondo della Lazio nel mirino cerca un successo storico anche per Stefano Pioli: sarebbe il quinto consecutivo in Serie A contro l'Empoli, striscia mai registrata prima (quattro successi di fila anche tra il 2003 e il 2006 con Ancelotti in panchina)".