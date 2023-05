Di Stefano: “Milan? Un’estate di rivoluzione, via 8 o 10 giocatori”

“Il Milan si è compattato nella partita di sabato contro una squadra in enorme difficoltà come la Sampdoria, e questo va sottolineato. Però adesso è lì e, sfruttando anche quanto accaduto ieri nei tribunali, è a tre punti dalla Champions. La qualificazione, a mio modo di vedere, darebbe una prospettiva diversa dei bilanci di fine stagione. Che sia stata piena di up and down lo dicono i numeri, ma è chiaro che giocare la Champions League per il terzo anno consecutivo per il Milan fa tutta la differenza del mondo”.