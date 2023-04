Milan, il futuro di Brahim resta incerto: occhi puntati sul giovane italiano

La stagione calcistica sta per finire ed i rossoneri sono a lavori su più fronti. Maldini e Massara sono alla ricerca di giovani prospetti

La stagione calcistica sta per finire ed i rossoneri sono a lavori su più fronti. Maldini e Massara sono alla ricerca di giovani prospetti da portare a Milano nella prossima sessione estiva, per regalare al proprio tecnico delle alternative valide in mezzo al campo. Prima di affondare il colpo bisognerà sistemare qualche situazione, come ad esempio il possibile riscatto di Brahim Diaz dal Real Madrid.

Il futuro del numero 10 del Milan è ancora in forte dubbio e nel caso in cui non si dovesse trovare un accordo con i Blancos per riscattarlo Maldini e Massara virerebbero altrove. L'alternativa è tutta italiana ed è un nome che in questa stagione sta mettendo in mostra tutte le sue qualità. Parliamo di Tommaso Baldanzi, gioiellino dell'Empoli.

Il classe 2003, come scrive il Corriere della Sera, piace molto al Milan. Non a caso le caratteristiche di Baldanzi sono molto simili a quelle di Brahim Diaz.

Un altro club italiano fortemente interessato alle capacità del calciatore è ovviamente l'Inter. Un affare possibile da circa 15 milioni di euro che il Milan sta iniziando a fiutare, visto che per tornare a competere ad alti livelli in chiave Scudetto serviranno dal mercato rinforzi freschi, di talento e pronti per il grande salto.