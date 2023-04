Milan, il futuro di Dest è appeso ad un filo: difficile la sua permanenza

Entro fine stagione la dirigenza rossonera dovrà risolvere diverse questioni: a partire dal rinnovo di Rafael Leao fino ad arrivare alla questione riscatti e prestiti. Il Milan proverà senza alcun dubbio a riscattare Brahim Diaz. Il talento dei diavoli negli ultimi mesi ha dato l'ennesima prova delle sue qualità sopraffine ed ha stregato i tifosi. Un calciatore, invece, che molto probabilmente farà le valige è Aster Vrankcx . Il centrocampista finora ha giocato pochissimo e bisognerà vedere se Maldini e Massara saranno disposti a pagare i 12 milioni pattuiti con il Wolfsburg per il riscatto. Discorso simile per Sergino Dest che difficilmente la prossima stagione resterà a Milano.

Il laterale destro americano è in prestito dal Barcellona ma in questa stagione è stato utilizzato davvero pochissimo da mister Stefano Pioli. Soltanto 13 presenze complessive tra campionato, coppa Italia e Champions League. Il ragazzo era stato prelevato a fine mercato per rimpiazzare l’infortunato Florenzi. Ma ora che l'ex giallorosso è rientrato la sua presenza in campo potrebbe essere ancora più difficile.