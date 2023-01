Un calciatore in orbita Milan ha firmato per un club inglese

Gli scout rossoneri sono sempre alla ricerca di nuovi talenti, provenienti da qualsiasi parte del mondo. Gli osservatori del Milan avevano attenzionato anche il giovane calciatore del Palmeiras Danilo dos Santos de Oliveira, che in futuro però giocherà in Premier League. Danilo nelle scorse ore è diventato ufficialmente un nuovo calciatore del Nottingham Forest . La inglese ha convinto il brasiliano, che ha firmato un contratto di sei anni e mezzo (scadenza giugno 2029).

Il Nottingham ha speso circa 20 milioni di euro per aggiudicarsi le prestazioni sportive del centrocampista. Si tratta dell’ennesimo colpo messo a segno dal club in questa stagione, che in estate aveva optato per una vera rivoluzione dopo la ritrovata promozione in Premier League.