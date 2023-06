Milan, in uscita anche Daniel Maldini: la dinastia è giunta alla fine

Sono momenti difficili in casa Milan, dopo l'addio inaspettato di Maldini e Massara e soprattutto dopo il trasferimento di Sandro Tonali

Sono momenti difficili in casa Milan, dopo l'addio inaspettato di Maldini e Massara e soprattutto dopo il trasferimento di Sandro Tonali al Newcastle. Bisognerà ora rimettere insieme i pezzi del puzzle, per programmare al meglio il mercato. Il noto obiettivo estivo dei meneghini è sfumato: Marcus Thuram passerà a parametro zero ai cugini nerazzuri. Bisognerà, dunque, invertire la rotta, anche se un altro Maldini potrebbe presto salutare Milanello. Il figlio di Paolo, Daniel, potrebbe partire ed interrompere la dinastia della propria famiglia.