Milan, cresce l’interesse per Pulisic dopo la prestazione di ieri

Redazione Il Milanista

Nella giornata di ieri gli Usa hanno battuto il Messico con un sonoro 3-0 nella Semifinale di Concacaf Nations League. Tra i giocatori che più si sono messi in mostra durante la gara c’è sicuramente Cristian Pulisic, autore di una bellissima doppietta. Il primo gol è stato un preciso destro all’angolino, mentre il secondo è giunto da una gran botta dall’interno dell’area di rigore. Queste due reti hanno riportato in alto il suo nome, dopo una stagione non troppo eccellente al Chelsea.

Soltanto nell’incontro di questa notte infatti l’esterno del Chelsea ha segnato più reti rispetto a quelle effettuate nel corso di questa stagione. Per lui quest’anno una sola rete (contro il Wolverhampton lo scorso 10 ottobre) in 30 presenze complessive. La stagione appena conclusa non è stata per nulla esaltante, complice soprattutto l’infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fermo per due mesi. Si è trattato di un anno difficile per Pulisic, ma i due gol di ieri sera riaccendono le sirene del mercato.

Il giocatore piace infatti soprattutto in Serie A, in particolare al Milan. L’americano risulta essere la prima alternativa in caso di mancato arrivo di Chukwueze o Nelson, valutata dalla dirigenza del Diavolo. Pulisic ha il contratto in scadenza nel giugno 2024, ma i Blues hanno dato il via libera alla cessione. Per ora l‘ostacolo principale riguarda l’ingaggio da 5 milioni di euro percepito nel club inglese. Tuttavia il giocatore sarebbe intenzionato ad abbassarsi lo stipendio, pur di tornare a giocare ad alti livelli. Il Milan però non è l’unica scelta per Pulisic, sul quale vi è anche l’interesse della Juventus. Il giocatore potrebbe infatti essere inserito nella trattativa che porterebbe Vlahovic a Londra.