Milan, senti Corsi: “Vicario e Parisi avranno di sicuro tanto mercato”

Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha parlato dei suoi gioielli in ottica mercato estivo. Sentiamo le sue parole

In esclusiva al Messaggero ha parlato il presidente dell'EmpoliFabrizio Corsi il quale si è espresso in merito ai suoi gioielli in ottica del mercato estivo che scatterà tra poco. Il Milan, come tutte le altre big italiane, guarda con attenzione. Soprattutto Parisi e Vicario stuzzicano il palato di molte big.

Le parole di Fabrizio Corsi sui suoi giocatori — "Per ora non ci sono stati approfondimenti per nessuno. Posso solo ipotizzare che qualcuno di loro finirà in un grande club. Lo spartiacque definitivo sarà la finale dell'Inter: da lì ci sarà il valzer degli allenatore e dei direttori sportivi. Dopo toccherà al mercato".

Infine un pensiero su Akpa Akpro che è di proprietà della Lazio — "Lui si è calato perfettamente nella nostra mentalità, ci è piaciuto ed è sicuramente un discorso che affronteremo tra poco. Però non vogliamo intavolare trattative con i giocatori più giovani. Già con profili come Vicario o Parisi sarebbe differente. Loro ormai sono completi e pronti per una squadra importante. Avranno di sicuro il loro mercato".