Milan, ecco i convocati: c’è Ibrahimovic. Tribuna per Mirante

Ecco i convocati di Mister Stefano Pioli per il match di questa sera tra Milan e Hellas Verona

Durante la conferenza stampa di ieri Stefano Pioli aveva risposto così al giornalista che gli chiedeva le condizioni di Zlatan Ibrahimovic: "Sta meglio, da ieri si è allenato con noi. Credo che sarà molto importante l'allenamento di domani mattina, poi decideremo se sarà convocato o meno. La sua condizione è in crescita". E puntuale come un orologio svizzero, Pioli questa mattina ha diramato l'elenco dei convocati che il Milan ha pubblicato sul proprio sito internet. Leggendo i nomi ci sono anche quelli di Ibrahimovic e Rade Krunic. Assente, tra i tanti, invece Mirante.Difficile che lo svedese giochi dal primo minuto. Più fattibile, invece, il suo ingresso a partita in corso per far rifiatare Giroud o Rebic.