UFFICIALE – Il Milan controriscatta Lorenzo Colombo dal Lecce

Ora è arrivata l’ufficialità: il Milan ha deciso di esercitare il diritto di contro riscatto per l’attaccante Lorenzo Colombo

Il mercato estivo si avvicina e il Milan ha già iniziato a pianificare le mosse da effettuare nei prossimi mesi. Nel frattempo la società rossonera ha deciso di non farsi sfuggire Lorenzo Colombo e di riportarlo a casa. L’attaccante ha infatti condotto una buona stagione presso il Lecce, tantoché il club salentino ha deciso di riscattarlo nei giorni scorsi.

Tuttavia la società meneghina ha deciso di usufruire a sua volta del diritto di contro riscatto , per recuperare il controllo del cartellino dell’attaccante. A renderlo noto è stato proprio il Lecce con un comunicato ufficiale: "L'U.S. Lecce comunica che, dopo aver esercitato il diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo dell'attaccante Lorenzo Colombo, l'A.C. Milan ha fatto valere il diritto di controopzione sul calciatore".

Il Lecce aveva riscattato il giocatore per 2,5 milioni di euro, ma il duo Moncada-Furlani ha deciso di pagarlo 3 milioni e riportarlo così a casa. Colombo torna a Milanello, ma molto probabilmente verrà girato di nuovoin prestito in Serie A.