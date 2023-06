Milan, continua il corteggiamento a Thuram: la decisione dell’attaccante

Il mercato estivo non ha ancora preso il via, ma il Milanha già iniziato a pianificare le mosse da effettuare nel corso dei prossimi mesi. La società meneghina è infatti consapevole di dover rafforzare la rosa attuale a disposizione di mister Pioli. I rossoneri non possono andare avanti con gli stessi uomini di quest’anno, che in più occasioni non si sono fatti trovare pronti. Per andare avanti in Champions, ma soprattutto per fare bene in campionato, c’è bisogno di cambiamenti importanti in tutti i reparti.