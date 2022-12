Salernitana-Milan: ecco quando ci sarà la conferenza stampa di Pioli

Stefano Pioli , tecnico dei diavoli, presenterà i temi principali di Salernitana-Milan in conferenza stampa a Milanello . Si tratterà della prima conferenza del nuovo anno, dove Pioli parlerà della partita valida per la 16^ giornata della Serie A 2022-2023 .

Sarà un match importantissimo per il Milan, che vorrà fare bottino pieno per cercare di accorciare il prima possibile sulla capolista, ovvero il Napoli, ad oggi a +8 in classifica. I partenopei al rientro dovranno vedersela con i cugini nerazzurri a Milano, in un match tutto tranne che dall' esito scontato. Potrà quindi essere l'occasione giusta per il Milan, che però non dovrà fallire.