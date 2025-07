Milan, Colombo di nuovo al passo d'addio: questa volta però...

Facciamo il punto in merito al futuro di Lorenzo Colombo che in queste ore sta passando dal Milan al Genoa...

Lorenzo Colombo è di nuovo al passo d’addio con il Milan. Il centravanti di proprietà del diavolo è pronto ad una nuova avventura dopo l’ultimo anno in prestito all’Empoli. Per lui è pronto un nuovo prestito al Genoa, ma questa volta potrebbe essere l’ultima volta.

Ecco il motivo

Il motivo è da ricercare nel fatto che in caso di salvezza del Genoa, la squadra ligure sarebbe costretta a riscattare Lorenzo Colombo che dunque non sarebbe più un giocatore controllato dal Milan. Ma per tutto questo bisognerà aspettare giugno 2026 e i verdetti che dirà il campionato.