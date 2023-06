Milan, Colombo torna alla base: futuro in prestito o da terzo slot?

Il Milandi Stefano Pioli ha controriscattato Lorenzo Colombo dal Lecce. Il giovane attaccante, dunque, farà rientro a Milano pronto a scoprire cosa gli riserverà il futuro. Sono due le opzioni per il calciatore: ritornare in prestito per continuare a farsi le ossa, oppure rimanere in rossonero e contribuire al turnover degli attaccanti.