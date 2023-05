Milan, caccia al centravanti: salgono le quotazioni di Arnautovic

Per il prossimo calciomercato, il Milan sta cercando rinforzi in attacco: prende quota la candidatura dell'attaccante austriaco del Bologna

Redazione Il Milanista

Dopo la delusione per l'eliminazione in Champions League nella semifinale contro l'Inter, il Milan deve ripartire. Per raddrizzare la stagione i rossoneri dovranno cercare di conquistare un posto tra le prime quattro e l'accesso alla prossima Champions. Nel frattempo la società sta cominciando a pensare al mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. L'infortunio di Bennacer sicuramente influirà sulle strategie della campagna acquisti, visto il lungo stop del centrocampista algerino. Ma una delle grandi priorità del Milan per la prossima estate è la ricerca di un attaccante. Sia nell'EuroDerby che in diverse partite, infatti, i rossoneri hanno mostrato delle difficoltà nel fare gol.

In questa stagione infatti gli attaccanti e in particolare chi ha giocato da punta centrale non ha portato numeri esaltanti. Olivier Giroud infatti ha segnato 8 gol in 30 presenze in Serie A, a cui si aggiungono i 5 in 12 partite di Champions. Zlatan Ibrahimovic non c'è praticamente mai stato per i tanti problemi fisici e ha segnato solo un gol su calcio di rigore in 4 presenze. Divock Origi, arrivato in estate a zero, ha deluso molto, segnando solo 2 gol in 26 presenze. Anche Ante Rebic ha deluso, con i suoi 3 gol in 23 partite. Per questo Maldini e Massara stanno sondando il mercato e c'è un nome caldo. Secondo Tuttosport, il Milan è interessato a Marko Arnautovic.

L'austriaco ha ancora due anni di contratto con il Bologna e in questa stagione non ha avuto buoni rapporti con Thiago Motta, che più di una volta lo ha tenuto fuori. Il tecnico rossoblù di recente ha anche rilasciato delle dichiarazioni che aprono a una cessione: "Se arrivano offerte per Arnautovic da una squadra che punta all’Europa o ci gioca, è giusto che vada". A breve il Diavolo potrebbe presentare una prima offerta. Il classe '89 arriverebbe in rossonero come alternativa a Giroud. Anche lui però è in là con gli anni. Il Milan quindi segue anche profili più giovani, in cerca del centravanti del futuro. Gli occhi del club rossonero sono rivolti alla Ligue 1. In particolare i rossoneri hanno nel mirino Openda del Lens, Ekitike del Paris Saint-Germain e Balogun dello Stade Reims.