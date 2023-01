Milan senti Braida: “Napoli è stato eccezionale, fa sognare i tifosi”

Ariedo Braida, ex dirigente del Milan e ds della Cremonese, ha parlato della Serie A. Ecco le sue parole a Radio Anch'io lo sport

Ariedo Braida , ex dirigente del Milan e ds della Cremonese , ha parlato della Serie A. Ecco le sue parole a Radio Anch'io lo sport, su RadioRai.

Sul Napoli e il campionato : "Dopo una pausa così lunga si riparte da zero: da mercoledì sarà un campionato del tutto nuovo. Uno stop così può rompere un'alchimia formata, ci saranno sorprese. Il Napoli finora è stato eccezionale, ha fatto sognare i tifosi e accumulato un vantaggio tale che non ricordavo da tempo. Adesso, però, si ricomincia da capo: nuovo anno, nuova vita".

Sulla sfida contro la Juventus: "Prima o poi vinceremo una partita. E' chiaro che la volontà, l'entusiasmo, è di fare cose positive, di dimostrare che siamo ancora vivi. Abbiamo un'identità che ci ha dato l'allenatore, non abbiamo mai sfigurato, ci sono dei valori, la classifica è là. Vogliamo, comunque, provare ad ottenere una miracolosa salvezza. Ci riuscì l'anno scorso la Salernitana con una grande impresa e, finché c'è speranza, non dovremo mollare. Il calcio non sempre è matematico, la possibilità di fare bene c'è".