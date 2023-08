Milan-Barcellona 0-1, Xavi: “E’ stata la partita più bella del tour”

Termina qui la Soccer Champions Tour 2023 del Milan , dopo la sconfitta di ieri sera per mano del Barcellona di Xavi. A segno, con un eurogol Ansu Fati, che con un tiro clamoroso ha spiazzato il portiere meneghino. Sul match di questa notte si è espresso anche l'allenatore del Barcellona Xavi il quale ha speso parole positive per i rossoneri.

"È stata la partita più bella del tour. Abbiamo visto un grande Barça. Non abbiamo giocato bene contro l'Arsenal, siamo migliorati contro il Real Madrid e oggi abbiamo visto un grande Barça. L'assenza di Franck Kessie? Essa è dovuta ad un colpo che ha avuto negli ultimi tre o quattro giorni. Per quanto riguarda Oriol Romeu è un perfezionista, ha un buon temperamento e si esibisce in attacco e in difesa. È un grande acquisto. Infine Dembélé è venuto a trovarmi per dirmi che voleva andarsene. Ha un'offerta dal PSG che non possiamo eguagliare".