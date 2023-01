Milan, Bakayoko resta fino a giugno: saltato il passaggio all’Adana

Sembrava tutto fatto per il trasferimento di Tiemoué Bakayoko durante il calciomercato invernale. Invece il giocatore ha deciso di rimanere al Milan fino al termine della stagione. Il centrocampista non ha mai conquistato Stefano Pioli e durante questa stagione non è praticamente mai sceso in campo. Per tale motivo la società aveva programmato di cederlo giù a gennaio, senza aspettare la fine del campionato.