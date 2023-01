Milan, avviati contatti per Zaniolo: i Diavoli fanno sul serio!

Nella giornata di ieri il Milan ha avviato i contatti con la Roma per Nicolò Zaniolo. I Diavoli fanno sul serio per l’attaccante

Redazione Il Milanista

Il Milan sembra davvero intenzionato a fare sul serio per Nicolò Zaniolo. Il giocatore giallorosso è ai ferri corti con il club capitolino e addirittura nell’ultima partita non è stato convocato. Alcune indiscrezioni parlano di un rifiuto da parte dell’attaccante, altre invece sostengono che la decisione sia stata presa da Mourinho. Fatto sta che nei prossimi giorni il giocatore classe 1999 lascerà Roma per trasferirsi altrove.

Su di lui c’era il forte interesse del Tottenham di Antonio Conte, pronto a portare l’attaccante a Londra. Tuttavia nel corso delle scorse ore, il Milan si è inserito prepotentemente nella trattativa per acquistare l’attaccante. Il giocatore preferirebbe restare in Italia e ha dato l’ok per trasferirsi a Milano, presso i Campioni d’Italia. L’unica certezza è che la Roma vuole venderlo in maniera definitiva oppure con un prestito con obbligo di riscatto.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, nella giornata di ieri c’è stato un contatto tra il Milan e l’entourage del giocatore. I rossoneri sarebbero disposti a prenderlo con un prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Champions League, ma non per più di 25 milioni di euro. Nel corso di queste ore il club meneghino ne parlerà con la Roma per capire se la trattativa può andare in porto.