Salernitana-Milan, tanti dubbi sull’attacco granata: out un big?

Il 4 gennaio 2023 ripartirà la Serie A. Ed alle 12:30 scenderanno in campo Salernitana e Milan, in un match attesissimo...

Redazione Il Milanista

Il Milan di Stefano Pioli il 4 gennaio 2023 volerà a Salerno, con precisione all' Arechi per sfidare i granata di Davide Nicola. Sarà un match fondamentale per gli equilibri della classifica, visto che la diretta concorrente per lo scudetto, ovvero il Napoli di Luciano Spalletti, se la vedrà in trasferta al Meazza contro l'Inter di Inzaghi.

Sarà quindi un occasione ghiotta per i diavoli di portare a casa il massimo dei punti, con la speranza che gli azzurri possano fare un passo falso. Come detto precedentemente il Milan se la vedrà con la squadra allenata da Davide Nicola, che ad oggi è a metà classifica. Inoltre da pochi giorni si è anche rinforzata sul mercato, andando a prendere il portiere messicano Guillermo Ochoa, protagonista anche al Mondiale in Qatar.

Sarà difficile per i rossoneri, dato le numerose assenze, ma lo stesso potrà dirlo anche la Salernitana, alle prese con diversi stop.

Ci sono infatti problemi per Boulaye Dia. Il calciatore aveva rimediato una contusione alla caviglia e ha deciso di comune accordo con lo staff di evitare ogni rischio.

Dia ha pertanto svolto una seduta differenziata, ma per la sfida del 4 gennaio contro i rossoneri rimane ovviamente in dubbio. Come riporta Fantacalcio.it, sembra però che le sensazioni al momento siano positive. Ad ogni modo la Salernitana schiererebbe uno fra Bonazzoli e Botheim in coppia con il polacco Piatek.