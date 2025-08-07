Milan-Athekame: ci siamo! Chiusura a breve

Facciamo il punto sul mercato del Milan con Igli Tare che è al lavoro per consegnare a Max Allegri una squadra completa

Zachary Athekame, piace e non poco alla società rossonera. Il Milan per ora si è spinto a 8 milioni per il giovane terzino classe 2004, mentre lo Young Boys, società proprietaria del cartellino, chiede 10 milioni di euro. La distanza non è molta e l’affare si farà. Il giocatore non è atteso oggi in Italia, ma nei prossimo giorni si.

Igli Tare al lavoro

Il nuovo direttore sportivo rossonero Igli Tare è al lavoro per rinforzare la rosa rossonera in vista della prossima stagione. In tal senso ecco che il diavolo avrebbe messo nel mirino diversi profili con l’approvazione pure del tecnico del Milan Max Allegri.