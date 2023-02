Milan-Atalanta 2-0: il tabellino della gara di ieri sera

“Quarta vittoria consecutiva tra tutte le competizioni per il Milan, che batte l'Atalanta a San Siro per 2-0. Per i rossoneri un gol per tempo: ad aprire i conti è stato un autogol di Musso, causato da uno splendido sinistro dalla distanza di Theo Hernández, a chiuderli ci ha pensato nel finale un contropiede di Junior Messias. Nel mezzo, ma in verità per tutti i 90', una partita dominata dalla squadra di Pioli, che non ha corso rischi concedendo davvero poco all'iniziativa orobica, tanto che il ritorno in campo dopo cinque mesi di Mike Maignan va in archivio con zero parate compiute dal portiere francese”.