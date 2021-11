Milan, un giocatore è in uscita da Bergamo, Massara studia la mossa

Massara osserva da vicino Junior Messias. E nel caso non dovesse convincere, potrebbe optare su Miranchuk dell' Atalanta

Maldini e Massara stanno valutando la permanenza dell' ex trequartista del Crotone Junior Messias. Il brasiliano sempre assente in questo avvio di stagione a causa degli infortuni, dovrà in questo mese convincere i dirigenti. Il Milan dovrà esser pronto ad affrontare innumerevoli sfide nell' arco di poco tempo, tra cui alcune anche molto importanti, come il big match di Dicembre contro il Napoli. Stefano Pioli dovrebbe concedere minutaggio a Messias, il quale fino ad oggi ha giocato solamente 16 minuti. In questo modo il talento cristallino Brahim Diaz potrà riposare, e conservare le forze per match più importanti. Se il brasiliano non riuscirà a convincere il tecnico rossonero, il club si muoverà per cercare un nuovo trequartista di livello. Lo scorso anno dopo la partenza di Hakan Calhanoglu era stato sondato il centrocampista offensivo dell' Atalanta: Aleksey Miranchuck. La trattativa non decollò ed il russo rimase agli ordini di Gian Piero Gasperini.