Milan, occhi puntati su Arnautovic: l’austriaco può essere una soluzione

Maldini e Massara sono alla ricerca di un centravanti che possa far rifiatare Olivier Giroud , ma che allo stesso tempo possa essere decisivo quanto lui. Le alternative al francese, oggi a disposizione di Pioli non convincono in pieno. Il futuro infatti di Origi e di Rebic è tutto da scrivere, ma la sensazione è che possano salutare.

MILAN: CERCASI ATTACCANTE

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, parla della possibilità di vedere Arnautovic con la maglia del Milan. La situazione dell'ex West Ham col Bologna sarebbe ormai ai ferri corti.: Il rapporto dell'austriaco con Thiago Motta non sarebbe mai decollato del tutto. Il Bologna perderebbe un giocatore importante, ma si liberebbe anche di un contratto oneroso da ben 3 milioni netti a stagione. Il Milan prenderebbe un giocatore d'esperienza che a 34 anni, potrebbe garantire ancora gol importantissimi e soprattutto un'alternativa valida. La dirigenza rossonera quindi sta fiutando l'affare, visto che l'austriaco potrebbe approdare a Milano per appena 5 milioni di euro. Una cifra relativamente bassa vista l'esperienza dell'ex Inter che ormai conosce molto bene la Serie A. In questa stagione l'attaccante austriaco ha messo a referto 8 gol in 16 presenze. Mentre lo scorso anno 14 reti in 31 apparizioni. Numeri del tutto importanti, per un giocatore non più giovanissimo.