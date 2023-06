Milan, il nome per il futuro è Guler: bisognerà però battere la concorrenza

Il calciomercato del Milan sta entrando nel via, con la voce insistente della cessione di Sandro Tonali verso il Newcastle...

Il calciomercato del Milan sta entrando nel via, con la voce insistente della cessione di Sandro Tonali verso il Newcastle. Gli inglesi avrebbero avanzato un'offerta monstre per prelevare il giovane centrocampista circa (80 milioni di euro), ed un ingaggio più che raddoppiato al calciatore.

MILAN: COLPO IN ENTRATA?

I rossoneri però non si muovono solamente sul fronte delle uscite. Da diversi giorni la dirigenza meneghina è sulle tracce di un giovanissimo talento. Parliamo ovviamente di Arda Guler del Fenerbahce - si tratta di un prospetto del 2005, con molta qualità nei piedi, che sta incantando il palcoscenico europeo. Il Milan pagherebbe senza dubbio la clausola da 17,5 milioni e anche ieri ha parlato col giocatore, provando a convincerlo. L'operazione sarebbe però difficile tra le complicazioni con gli agenti e il Fenerbahçe. La squadra vorrebbe provare a tenere il giocatore a Istanbul (in prestito) per un altro anno. La dirigenza rossonera è stregata dal ragazzo, ma bisognerà trovare la quadra e soprattutto battere la folta concorrenza.