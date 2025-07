Milan, Aoaur sempre più lontano: il francese verso la Bundesliga

Un vecchio pallino nel mirino del Milan potrebbe firmare a breve con un club tedesco. Parliamo del centrocampista Aoaur

Il Milan negli ultimi anni è sempre stato attento alla lista dei giocatori in scadenza contrattuale. Molte volte si parla di veri e propri colpi incredibili, basti vedere il passaggio di Paulo Dybala alla Roma.

Nel corso degli anni sono giunti a Milanello giocatori giovani ancora poco conosciuti, come Pierre Kalulu svincolatosi dal Lione. O già formati in cerca di più spazio: come Divock Origi a fine contratto con il Liverpool. Uno degli obiettivi del Milan per la prossima stagione è Aouar, centrocampista del Lione.

Aouar a sorpresa:

Il ragazzo cresciuto nel vivaio dell’OL, Aouar ha deciso di non rinnovare il proprio contratto in scadenza a giugno con la squadra francese. Sul calciatore c’erano diversi club europei, soprattutto squadre italiane e spagnoli. Negli ultimi mesi si era parlato di colloqui accesi con il Milan. Ma anche la Roma ed il Betis Siviglia sembravano aver attenzionato il calciatore classe 1998.

Stando, però alle ultime notizie Aouar sarebbe vicinissimo a firmare per un club tedesco. Lo ha rivelato il cronista Patrick Berger di Sport1, riferendo poco fa come sia stato raggiunto un accordo tra l’entourage del centrocampista e l’Eintracht Francoforte. La squadra della Bundesliga, avversaria del Napoli agli ottavi di Champions League, è ora assolutamente in cima per aggiudicarsi Aouar per la prossima stagione.